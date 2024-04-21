В Голосеевском районе Киева из-за взрыва гранаты погиб мужчина: инцидент рассматривают как самоубийство

Полицейские обнаружили тело мужчины с осколочными ранениями, вероятно, от гранаты.

Фото: полиция Киева

В воскресенье, 21 апреля, в Голосеевском районе Киева посреди улицы нашли изуродованное тело мужчины. Он погиб, вероятно, в результате взрыва гранаты. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели. Об этом сообщает полиция Киева.

«Около 6 часов утра в Голосеевское управление полиции поступило сообщение, о том, что возле одного из гаражных кооперативов раздались взрывы.

За указанным адресом сразу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, столичного главка, взрывотехники и медики», — говорится в сообщении.

На месте происшествия было обнаружено тело мужчины, с осколочными ранениями, вероятно от гранаты. Предварительные данные указывают на самоубийство.

Установлено, что погибший - местный житель, 1968 года рождения.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийство Уголовного кодекса.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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