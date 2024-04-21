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Имеют ли право члены семьи участников войны на льготу по оплате коммунальных услуг

15:23, 21 апреля 2024
Пенсионный фонд указал на важный нюанс.
Имеют ли право члены семьи участников войны на льготу по оплате коммунальных услуг
Иллюстративное фото из открытых источников
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области ответило на вопрос о субсидии на оплату коммунальных услуг членам семьи участников войны.

К специалистам ПФУ поступил вопрос: «Я, пенсионерка, мой сын, участник войны, проживаем по одному адресу. Имею ли я право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг?»

В Пенсионном фонде ответили: «Да, есть, но при определенных условиях».

В частности, участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году - 4 240 грн).

Нетрудоспособные родители относятся к членам семьи льготника, которым предоставляется льгота.

Ранее мы писали, можно ли подать заявление на оформление субсидии в «Дії».

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