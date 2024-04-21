Чи мають право члени сім'ї учасників війни на пільгу з оплати комунальних послуг

Пенсійний фонд вказав на важливий нюанс.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області відповіло на запитання щодо субсидії на оплату комунальних послуг членам сім'ї учасників війни.

До фахівців ПФУ надійшло запитання: «Я, пенсіонерка, та мій син, учасник війни, проживаємо за однією адресою. Чи маю я право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг?»

У Пенсійному фонді відповіли: «Так, маєте, але за певних умов».

Зокрема, учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається в розмірі 50 % знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році — 4 240 грн).

Непрацездатні батьки належать до членів сім’ї пільговика, яким надається пільга.

Раніше ми писали, чи можна подати заяву на оформлення субсидії у «Дії».

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