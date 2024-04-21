Негода у Києві: дерева привалили авто, проїзну частину та лінію електромережі

В Печерському, Подільському та Голосіївському районах міста Києва фіксують наслідки негоди.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві наразі триває негода, мешканців закликають бути обережними та уважними. Патрульна поліція Києва звітує про наслідки негоди.

Погіршення погодних умов призвело до численних інцидентів на вулицях та автодорогах столиці. Патрульні швидко реагують на повідомлення та надають допомогу для подолання наслідків стихії.

На вулицях Бастіонній та Метрологічній дерева обвалилися на проїзну частину, на вулиці Пирогівський шлях — на лінію електромережі, а на вулиці Василя Порика дерево впало на припарковане авто.

Для забезпечення безпеки під час негоди варто дотримуватися декількох порад:

Уникайте місць під розлогими деревами та біля будівельних майданчиків.

Утримуйтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, оскільки сильний вітер може їх пошкодити.

Не залишайте автомобілі під деревами, рекламними щитами або біля стовпів електромереж.

Герметично закрийте вікна, двері та горища у будинках.

Приберіть з балконів та лоджій речі, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

У разі потреби в допомозі телефонуйте на спецлінію 112.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.