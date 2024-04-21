Негода у Києві: дерева привалили авто, проїзну частину та лінію електромережі

У Києві наразі триває негода, мешканців закликають бути обережними та уважними. Патрульна поліція Києва звітує про наслідки негоди.
Погіршення погодних умов призвело до численних інцидентів на вулицях та автодорогах столиці. Патрульні швидко реагують на повідомлення та надають допомогу для подолання наслідків стихії.
На вулицях Бастіонній та Метрологічній дерева обвалилися на проїзну частину, на вулиці Пирогівський шлях — на лінію електромережі, а на вулиці Василя Порика дерево впало на припарковане авто.
Для забезпечення безпеки під час негоди варто дотримуватися декількох порад:
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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