Непогода в Киеве: деревья привалили авто, проезжую часть и линию электросети

В Киеве сейчас продолжается непогода, жителей призывают быть осторожными и внимательными. Патрульная полиция Киева отчитывается о последствиях непогоды.
Ухудшение погодных условий привело к многочисленным инцидентам на улицах и автодорогах столицы. Патрульные быстро реагируют на сообщения и оказывают помощь для преодоления последствий стихии.
На улицах Бастионной и Метрологической деревья обвалились на проезжую часть, на улице Пироговский путь - на линию электросети, а на улице Василия Порика дерево упало на припаркованное авто.
Для обеспечения безопасности во время непогоды стоит придерживаться нескольких советов:
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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