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Непогода в Киеве: деревья привалили авто, проезжую часть и линию электросети

13:17, 21 апреля 2024
В Печерском, Подольском и Голосеевском районах города Киева фиксируют последствия непогоды.
Непогода в Киеве: деревья привалили авто, проезжую часть и линию электросети
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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В Киеве сейчас продолжается непогода, жителей призывают быть осторожными и внимательными. Патрульная полиция Киева отчитывается о последствиях непогоды.

Ухудшение погодных условий привело к многочисленным инцидентам на улицах и автодорогах столицы. Патрульные быстро реагируют на сообщения и оказывают помощь для преодоления последствий стихии.

На улицах Бастионной и Метрологической деревья обвалились на проезжую часть, на улице Пироговский путь - на линию электросети, а на улице Василия Порика дерево упало на припаркованное авто.

Для обеспечения безопасности во время непогоды стоит придерживаться нескольких советов:

  • Избегайте мест под раскидистыми деревьями и возле строительных площадок.
  • Держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку сильный ветер может их повредить.
  • Не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными щитами или возле столбов электросетей.
  • Герметично закройте окна, двери и чердаки в домах.
  • Уберите с балконов и лоджий вещи, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
  • В случае необходимости в помощи звоните на спецлинию 112.

 

Источник фото: Патрульная полиция Киева 

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