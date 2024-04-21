Непогода в Киеве: деревья привалили авто, проезжую часть и линию электросети

В Печерском, Подольском и Голосеевском районах города Киева фиксируют последствия непогоды.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве сейчас продолжается непогода, жителей призывают быть осторожными и внимательными. Патрульная полиция Киева отчитывается о последствиях непогоды.

Ухудшение погодных условий привело к многочисленным инцидентам на улицах и автодорогах столицы. Патрульные быстро реагируют на сообщения и оказывают помощь для преодоления последствий стихии.

На улицах Бастионной и Метрологической деревья обвалились на проезжую часть, на улице Пироговский путь - на линию электросети, а на улице Василия Порика дерево упало на припаркованное авто.

Для обеспечения безопасности во время непогоды стоит придерживаться нескольких советов:

Избегайте мест под раскидистыми деревьями и возле строительных площадок.

Держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку сильный ветер может их повредить.

Не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными щитами или возле столбов электросетей.

Герметично закройте окна, двери и чердаки в домах.

Уберите с балконов и лоджий вещи, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

В случае необходимости в помощи звоните на спецлинию 112.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.