В Севастополе ракета попала в корабль: видео

В результате попадания противокорабельной ракеты, горит судно.

В сети появилось видео горящего судна, как утверждают, после атаки в Севастополе.

На снимках подожженного судна можно увидеть скан записи очевидца с корабля, который описывает попадание ракеты и последующее возгорание.

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что "на одном из кораблей на Северной стороне военные отразили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.