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В Севастополе ракета попала в корабль: видео

12:59, 21 апреля 2024
В результате попадания противокорабельной ракеты, горит судно.
В Севастополе ракета попала в корабль: видео
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В сети появилось видео горящего судна, как утверждают, после атаки в Севастополе.

На снимках подожженного судна можно увидеть скан записи очевидца с корабля, который описывает попадание ракеты и последующее возгорание.

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что "на одном из кораблей на Северной стороне военные отразили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".

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