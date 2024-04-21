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Энтони Блинкен предупредит Китай о санкциях из-за поставок военных технологий в рф, — СМИ

12:53, 21 апреля 2024
Госсекретарь США намерен предупредить Китай о «карательных мерах» со стороны Белого дома, если Пекин не откажется от поставки в рф технологий двойного назначения.
Энтони Блинкен предупредит Китай о санкциях из-за поставок военных технологий в рф, — СМИ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен 24-26 апреля совершит визит в Китай на фоне серьезных беспокойств по поддержке Пекином рф. Об этом сообщает Financial Times и Bloomberg.

Отмечается, что Блинкен намерен предупредить Китай о «карательных мерах» со стороны Белого дома, если Пекин не откажется от поставок в рф  технологий двойного назначения.

Планируется, что во время визита госсекретарь встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками в Шанхае и Пекине.

США и их союзники, как пишет FT, становятся «всё более непримиримыми» из-за отказа Китая прекратить поставки в россию технологий, которые помогают в восстановлении промышленной базы – от чипов до двигателей для крылатых ракет. Другие страны «Группы семи» сообщили Вашингтону, что также планируют поднять этот вопрос с Китаем или уже это сделали, рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

После встречи министров иностранных дел стран «Группы семи» на прошлой неделе Блинкен заявил, что Китай вносит «основной вклад» в поддержку российской оборонно-промышленной базы. И хотя Китай, как пишет Bloomberg, «не пересек красную линию» и не поставляет россии непосредственно оружие или боеприпасы, Блинкен планирует предупредить, что Вашингтон и его союзники единственные в их несогласии с ролью Пекина в войне.

О каких «карательных мерах» идет речь, госсекретарь США не уточнил, но, по данным нескольких источников FT, Белый дом рассматривает введение санкций против китайских финансовых учреждений и других организаций.

Китай, по словам одного из источников FT, все больше озабочен возможностью введения санкций против своих банков. Другой собеседник издания называет послание Блинкена «самым четким предупреждением, которое США никогда не передавали лично китайским чиновникам».

В то же время главный замглавы Госдепа Ведант Пател отметил, что Соединенные Штаты предостерегли Китай от помощи россии в войне против Украины и заявили, что «готовы предпринять дальнейшие шаги в случае необходимости». Это произошло в Италии, где министры иностранных дел ведущих промышленно развитых стран группы G7 собрались, чтобы подтвердить свою поддержку обороны Украины. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Мы считаем, что КНР поддерживает военные усилия рф и делает это, помогая наращивать ее оборонное производство», - сказал Ведант Пател во время брифинга в Вашингтоне.

«В частности, - заметил Пател, - КНР предоставляет россии значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, БПЛА и технологии крылатых ракет, а также нитроцеллюлозу, используемую для производства топлива для оружия».

Он добавил, что Соединенные Штаты считают, что эти материалы «заполняют критические пробелы в российском оборонном производственном цикле» и помогают возродить оборонно-промышленную базу россии.

«Поддержка Китая активно способствует войне рф в Украине, и это представляет значительную угрозу европейской безопасности, – заявил он. - Мы наложили санкции на соответствующие фирмы в КНР и готовы предпринять дальнейшие шаги в случае необходимости».

По его словам, Блинкен посетит Китай, где сообщит о беспокойстве Вашингтона о поддержке Китаем оборонно-промышленной базы рф.

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