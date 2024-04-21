На Ивано-Франкищине спасатели вытащили из рек двух утопленников

За выходные дважды в Ивано-Франковской области спасатели были привлечены для поднятия на берег погибших мужчин. Об этом сообщили в ГСЧС.
Первое происшествие произошло 20 апреля в 14:00 в городе Яремче. Сообщение о том, что на реке Прут находится тело мужчины, поступило на пункт связи пожарно-спасательной части. Спасатели немедленно отправились на место происшествия и подняли тело погибшего, которое было передано работникам полиции для дальнейших расследований.
Второй случай произошел 21 апреля в 07:00 в городе Калуш. Калушские спасатели получили сообщение о том, что в реке Сивка обнаружено тело мужчины. Немедленно выехав на место, спасатели подняли погибшего на берег и передали его правоохранительным органам для дальнейшего расследования обстоятельств трагедии.
Полиция ведет расследование обоих событий для установления всех обстоятельств и причин смерти погибших мужчин.
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