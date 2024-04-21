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На Івано-Франкіщині рятувальники витягли з річок двох потопельників

18:25, 21 квітня 2024
В річках Прут та Сівка було виявлено тіла чоловіків.
На Івано-Франкіщині рятувальники витягли з річок двох потопельників
Джерело фото: dsns.gov.ua
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За вихідні двічі в Івано-Франківській області рятувальники були залучені для підняття на берег загиблих чоловіків. Про це повідомили у ДСНС.

Перша подія сталася 20 квітня о 14:00 в місті Яремче. Повідомлення про те, що на річці Прут знаходиться тіло чоловіка, надійшло на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини. Рятувальники негайно вирушили на місце події та підняли тіло загиблого, яке було передане працівникам поліції для подальших розслідувань.

Другий випадок стався 21 квітня о 07:00 у місті Калуш. Калуські рятувальники отримали повідомлення про те, що у річці Сівка виявлено тіло чоловіка. Негайно виїхавши на місце, рятувальники підняли загиблого на берег і передали його правоохоронним органам для подальшого розслідування обставин трагедії.

Поліція веде розслідування обох подій для встановлення всіх обставин та причин смерті загиблих чоловіків.

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