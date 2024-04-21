Практика судів
  1. В Україні

До прибуття винищувачів F-16 рф посилить удари по критичній інфраструктурі України, — Ілля Євлаш

15:55, 21 квітня 2024
У ворога залишається досить багато ракет.
До прибуття винищувачів F-16 рф посилить удари по критичній інфраструктурі України, — Ілля Євлаш
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До прибуття винищувачів F-16 російські окупанти, ймовірно, максимально посилять удари по території України. Зокрема, ворог цілитиме по критичній енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

У речника запитали, яких несподіванок від ворога варто очікувати у проміжок часу, поки нова американська допомога прибуде до України. За його словами, ворог вже останні місяці використовує цей час і здійснює масові атаки.

«Звісно, що ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, намагатиметься вибити критичну енергетичну інфраструктуру наскільки це можливо», - наголосив Євлаш.

Він зазначив, що у ворога залишається досить багато ракет. Деякі типи ракет ворог застосовує проти України одразу після виробництва - з конвеєрів.

«Це все продовжується. І власне до постачання... систем ППО різних типів і F-16 нам треба триматися і відбивати ці атаки ворога», - наголосив Євлаш.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Наявність дитини, матері, яка хворіє, а також вагітність дружини жодним чином не зменшують суспільної небезпеки ухилення від призову під час мобілізації – Верховний Суд

При призначенні покарання у виді 3 років позбавлення волі за ухилення від призову суди вже взяли до уваги обставини, що пом`якшують покарання – щире каяття, наявність на утриманні малолітньої дитини і дружини, яка отримує соціальну допомогу у зв`язку з народженням дитини та її доглядом до трьох років.

Військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації

Закон про мобілізацію окремо передбачає, що військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Суд наклав штраф 17 тисяч грн на начальника ТЦК, який видав наказ про призов заброньованого працівника

Громадянин прибув до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв`язку з бронюванням, але його вирішили призвати

Дії громадянина з систематичного продажу нерухомості можна кваліфікувати як підприємницьку діяльність, навіть якщо в договорах не вказано його статус як підприємця – Верховний Суд

Під категорію підприємницької діяльності підпадає діяльність фізичної особи, яка не зареєстрована суб'єктом підприємництва, але займається такою діяльністю безпосередньо самостійно, систематично і на власний ризик, зазначив Верховний Суд.

Поняття «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» не має жодного стосунку до поняття «вчинення злочину в умовах воєнного стану» — Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу судів, що не слід плутати поняття «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану» визначене п. 11 ст. 67 КК обставиною, яка обтяжує покарання, з поняттям «вчинення злочину в умовах воєнного стану», що є кваліфікуючою ознакою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді