До прибуття винищувачів F-16 рф посилить удари по критичній інфраструктурі України, — Ілля Євлаш

У ворога залишається досить багато ракет.

До прибуття винищувачів F-16 російські окупанти, ймовірно, максимально посилять удари по території України. Зокрема, ворог цілитиме по критичній енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

У речника запитали, яких несподіванок від ворога варто очікувати у проміжок часу, поки нова американська допомога прибуде до України. За його словами, ворог вже останні місяці використовує цей час і здійснює масові атаки.

«Звісно, що ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, намагатиметься вибити критичну енергетичну інфраструктуру наскільки це можливо», - наголосив Євлаш.

Він зазначив, що у ворога залишається досить багато ракет. Деякі типи ракет ворог застосовує проти України одразу після виробництва - з конвеєрів.

«Це все продовжується. І власне до постачання... систем ППО різних типів і F-16 нам треба триматися і відбивати ці атаки ворога», - наголосив Євлаш.

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