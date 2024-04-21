Депутат Європарламенту від Чехії намагався зірвати розширення вільної торгівлі з Україною

Чеський євродепутат виступив перед парламентом проти вільної торгівлі з Україною, намагаючись переконати колег.

Джерело фото: ukrinform

Чеський євродепутат, представник ліберальної групи Renew Мартін Главачек виступив із спробою змінити правила вільної торгівлі з Україною, зокрема, стосовно сільськогосподарських товарів. За даними Politico, він намагався отримати підтримку колег у Європейському парламенті для внесення поправок щодо посилення обмежень на українські сільськогосподарські товари.

Під час 11-годинного виступу перед парламентом у четвер, Главачек закликав інших євродепутатів долучитися до його ініціативи. Якщо ці поправки отримають достатню підтримку, це може призвести до зупинки процесу лібералізації торгівлі між ЄС та Україною. Після відкриття пленарного засідання в Страсбурзі у вівторок, депутати голосуватимуть щодо продовження режиму вільної торгівлі на рік, і важливо, щоб поправки були розглянуті перед цим голосуванням.

Представники ліберальної групи Renew виступили проти поправок Главачека, побоюючись, що це може призвести до відновлення тарифів на торгівлю з Україною. Євродепутат Карін Карлсборо наголосила, що такі дії відправлять «чіткий сигнал», що ЄС більше не підтримує Україну, що, на думку деяких, може бути виграшем для росії.

Якщо поправки будуть прийняті, "домовленості щодо угоди про лібералізацію торгівлі не буде досягнуто до закінчення цього мандату, а довоєнні тарифи будуть відновлені", – написала шведська євродепутата Карін Карлсборо в електронному листі.

«Це надіслало б чіткий сигнал від Європейського парламенту, що ЄС більше не підтримує Україну, що було б перемогою путіна», – додала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.