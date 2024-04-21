Чешский евродепутат выступил перед парламентом против свободной торговли с Украиной, пытаясь убедить коллег.

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Чешский евродепутат, представитель либеральной группы Renew Мартин Главачек выступил с попыткой изменить правила свободной торговли с Украиной, в частности, в отношении сельскохозяйственных товаров. По данным Politico, он пытался получить поддержку коллег в Европейском парламенте для внесения поправок по усилению ограничений на украинские сельскохозяйственные товары.

Во время 11-часового выступления перед парламентом в четверг, Главачек призвал других евродепутатов присоединиться к его инициативе. Если эти поправки получат достаточную поддержку, это может привести к остановке процесса либерализации торговли между ЕС и Украиной. После открытия пленарного заседания в Страсбурге во вторник, депутаты будут голосовать о продлении режима свободной торговли на год, и важно, чтобы поправки были рассмотрены перед этим голосованием.

Представители либеральной группы Renew выступили против поправок Главачека, опасаясь, что это может привести к восстановлению тарифов на торговлю с Украиной. Евродепутат Карин Карлсборо подчеркнула, что такие действия отправят "четкий сигнал", что ЕС больше не поддерживает Украину, что, по мнению некоторых, может быть выигрышем для россии.

Если поправки будут приняты, "договоренности по соглашению о либерализации торговли не будет достигнуто до окончания этого мандата, а довоенные тарифы будут восстановлены", - написала шведская евродепутат Карин Карлсборо в электронном письме.

"Это послало бы четкий сигнал от Европейского парламента, что ЕС больше не поддерживает Украину, что было бы победой путина", - добавила она.

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