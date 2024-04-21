На Волыни 21-летний водитель врезался в дерево: 2 погибших, 1 пострадавший – в больнице

Авария на Волыни привела к двум смертям, водитель, вероятно, не справился с управлением.

Источник фото: Полиция Волынской области

На Гороховщине Волынской области в результате ДТП погибли двое волынян, еще один - в больнице.

По информации полиции Волынской области, 21-летний водитель автомобиля BMW, житель одной из общин, вероятно, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате этого ужасного ДТП оба пассажира, которые находились в авто - водитель и 27-летний пассажир, скончались на месте. Третий человек, 25-летний гороховчанин, получив серьезные травмы, находится под врачебным наблюдением в больнице.

Сейчас правоохранительными органами решается вопрос о включении этого события в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 286 части 3 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, что привело к смерти нескольких человек. Сейчас ведется тщательное расследование этого события.

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