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Какие регионы наиболее незащищены от российских атак, — ответили в Воздушных силах

15:05, 21 апреля 2024
Больше всего страдают те области Украины, которые находятся в непосредственной близости от рф и временно оккупированных территорий.
Какие регионы наиболее незащищены от российских атак, — ответили в Воздушных силах
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Наиболее незащищенными от российских атак являются прифронтовые регионы, а также области на границе со страной-агрессором. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«Больше всего страдают те, которые находятся в непосредственной близости от рф и временно оккупированных территорий. Прежде всего, это Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области», - отметил Евлаш.

Спикер подчеркнул, что российскому террору можно противостоять. Для этого требуется больше средств противовоздушной обороны.

«Мы очень рассчитываем на помощь, в том числе американских партнеров», - добавил он.

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