Які регіони найбільш незахищені від російських атак, — відповіли у Повітряних силах

Найбільше страждають ті області України, які знаходяться у безпосередній близькості з рф та тимчасово окупованими територіями.

Найбільш незахищеними від російських атак є прифронтові регіони, а також області на кордоні з країною-агресором. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з рф та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області», - зазначив Євлаш.

Речник наголосив, що російському терору можна протистояти. Для цього потрібно більше засобів протиповітряної оборони.

«Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів», — додав він.

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