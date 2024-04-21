Німеччина запропонувала Україні передати обладнання із закритих ТЕС

Україна розглядає можливість використання обладнання закритих енергетичних об'єктів Німеччини, оскільки замовлення нового займе багато часу.

Джерело фото: zunr.eu

Україна отримала пропозицію від Німеччини про можливість використання обладнання німецьких закритих енергетичних об’єктів, яке може стати корисним для українських потреб. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Ми зараз із нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наші групи фахівців у Литві дивляться, яке устаткування на старих теплових станціях можна використати для відновлення і ремонтів в Україні. Це не тільки Литва. Нещодавно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, і він запропонував подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати», - розповів міністр.

Галущенко зауважив, що Україна має використати наявні ресурси, оскільки замовлення нового обладнання та його виготовлення на виробництві займе багато часу, а на цей зимовий сезон воно не надійде. Тому важливо використовувати те, що є вже зараз, навіть якщо воно потребує ремонту.

Міністр також зазначив, що партнери України надають постійну підтримку, включаючи постачання обладнання та фінансову допомогу. Ініціативи щодо підтримки української енергетики надходять від різних держав, зокрема від Данії, і скоро будуть оголошені.

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