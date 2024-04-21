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Германия предложила Украине передать оборудование с закрытых ТЭС

14:47, 21 апреля 2024
Украина рассматривает возможность использования оборудования закрытых энергетических объектов Германии, поскольку заказ нового займет много времени.
Германия предложила Украине передать оборудование с закрытых ТЭС
Источник фото: zunr.eu
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Украина получила предложение от Германии о возможности использования оборудования немецких закрытых энергетических объектов, которое может стать полезным для украинских нужд. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Мы сейчас с нашими литовскими друзьями работаем очень плотно. Наши группы специалистов в Литве смотрят, какое оборудование на старых тепловых станциях можно использовать для восстановления и ремонтов в Украине. Это не только Литва. Недавно был Роберт Габек, вице-канцлер Германии, и он предложил посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые тоже можно использовать", - рассказал министр.

Галущенко отметил, что Украина должна использовать имеющиеся ресурсы, поскольку заказ нового оборудования и его изготовление на производстве займет много времени, а на этот зимний сезон оно не поступит. Поэтому важно использовать то, что есть уже сейчас, даже если оно требует ремонта.

Министр также отметил, что партнеры Украины оказывают постоянную поддержку, включая поставки оборудования и финансовую помощь. Инициативы по поддержке украинской энергетики поступают от разных государств, в частности от Дании, и скоро будут объявлены.

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