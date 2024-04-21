Требовали $2000 взятки за аренду помещения: будут судить должностных лиц Александрийского колледжа в Кировоградской области

За коррупционное преступление и подделку документов будут судить директора и юрисконсульта Александрийского аграрного колледжа.

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Директора и юрисконсульта Александрийского аграрного колледжа будут судить за коррупционное преступление и подделку документов. Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

«Прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении директора и юриста Александрийского аграрного профессионального колледжа по факту получения неправомерной выгоды и составления и выдаче заведомо ложных официальных документов (ч.3 ст.368, ч.2 ст.28 ч.1 ст.36 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемые требовали и получили от местного предпринимателя неправомерную выгоду в 2 тысячи долларов. Директор и юрисконсульт, действуя по предварительному сговору, за указанную сумму обещали положительно решить вопрос заключения договора аренды помещения учебного заведения. Для этого ими был изготовлен поддельный договор найма вместе с приложениями «акта приема-передачи» государственного здания, предоставлявшего право в дальнейшем использовать нежилое помещение общежития как жилое.

Юриста задержали с поличным в начале этого года при получении второй части средств в сумме 1 тысячи долларов. Наряду с этим средства первой части найдены во время обыска по месту жительства директора колледжа.

Пока фигурантам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

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