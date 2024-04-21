Вимагали $2000 хабаря за оренду приміщення: судитимуть посадовців Олександрійського коледжу на Кіровоградщині

За корупційний злочин та підробку документів судитимуть директора і юрисконсульта Олександрійського аграрного коледжу.

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Директора і юрисконсульта Олександрійського аграрного коледжу судитимуть за корупційний злочин та підробку документів. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

«Прокурори затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора і юриста Олександрійського аграрного фахового коледжу за фактом одержання неправомірної вигоди та складання й видачу завідомо неправдивих офіційних документів (ч.3 ст.368, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що обвинувачені вимагали та отримали від місцевого підприємця неправомірну вигоду у розмірі 2 тисяч доларів. Директор і юрисконсульт, діючи за попередньою змовою, за вказану суму обіцяли позитивно вирішити питання укладання договору оренди приміщення навчального закладу. Для цього ними було виготовлено підробний договір найму разом з додатками «акту прийому-передачі» державної будівлі, що надавав право у подальшому використовувати нежитлове приміщення гуртожитку, як житлове.

Юриста затримали на місці злочину на початку цього року під час отримання другої частини коштів у сумі 1 тисячі доларів. Поряд з цим кошти з першої частини знайдені під час обшуку за місцем мешкання директора коледжу.

Наразі фігурантам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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