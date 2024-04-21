Практика судів
  1. У світі

У Європі закликали не сповільнюватися у виробництві зброї після голосування у США

12:23, 21 квітня 2024
Європейські лідери підтримали рішення США щодо допомоги Україні.
У Європі закликали не сповільнюватися у виробництві зброї після голосування у США
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейські лідери висловили підтримку схваленню Палатою представників США законопроєкту про надання допомоги Україні на суму $61 мільярд, закликаючи Європу не уповільнювати темпи у зміцненні виробництва зброї та боєприпасів. Про це повідомляє «Європейська правда».

Прем'єрка Естонії Кая Каллас відзначила голосування Палати представників за законопроєкт щодо допомоги Україні, підкресливши, що підтримка України є ключем до власної безпеки. Вона закликала союзників переглянути свої резерви та діяти активніше.

«Сподіваюся, це голосування спонукає всіх союзників переглянути свої склади та зробити більше», – написала Каллас у Twitter.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом у своєму Twitter також наголосив на необхідності збільшити виробництво зброї для довгострокової допомоги Україні. «голосування показує необхідність цього. Ми також повинні зробити свою домашню роботу», – додав він.

Його чеський колега Ян Ліпавський зазначив, що нерішучість Європи може підштовхнути Кремль до подальших агресивних дій.

Вирішальні кроки для Європи плануються на майбутньому засіданні міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі. НАТО також обіцяла збільшити поставки систем протиповітряної оборони до України.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала рішення США як день оптимізму для України та європейської безпеки.

«Це день оптимізму для України і європейської безпеки», – заявила Бербок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голову Агентства відновлення та інфраструктури відбиратиме конкурсна комісія із донорами, а оплату праці визначать окремо – Мустафа Найєм розповів про плани реформ

Голова Держагентства розвитку інфраструктури Мустафа Найєм анонсував трансформацію Агентства, що полягає зокрема у створенні спеціальної конкурсної процедури відбору голови із можливістю залучення представників донорів та спеціальні механізми оплати праці працівників Агентства.

Мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування на рівні не менше мінімальної зарплати необхідно закріпити в законі – НАДС

Рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюють премії, пропонується обов’язково оприлюднювати.

Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект про початкову військову підготовку учнів до збройного захисту

Початкова загальновійськова підготовка громадян України здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

Можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей, приберуть із законодавства

Народний депутат Денис Маслов пояснив мету законопроекту про скасування можливості оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати та пенсійних справах.

Одноразова грошова допомога членам родини померлого військовослужбовця не виплачується, якщо його смерть настала внаслідок алкогольного сп’яніння – Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що така допомога не призначається і не виплачується у випадку, якщо смерть військовослужбовця або втрата ним працездатності є наслідком алкогольного сп’яніння.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді