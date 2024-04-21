У Європі закликали не сповільнюватися у виробництві зброї після голосування у США

Європейські лідери підтримали рішення США щодо допомоги Україні.

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Європейські лідери висловили підтримку схваленню Палатою представників США законопроєкту про надання допомоги Україні на суму $61 мільярд, закликаючи Європу не уповільнювати темпи у зміцненні виробництва зброї та боєприпасів. Про це повідомляє «Європейська правда».

Прем'єрка Естонії Кая Каллас відзначила голосування Палати представників за законопроєкт щодо допомоги Україні, підкресливши, що підтримка України є ключем до власної безпеки. Вона закликала союзників переглянути свої резерви та діяти активніше.

«Сподіваюся, це голосування спонукає всіх союзників переглянути свої склади та зробити більше», – написала Каллас у Twitter.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом у своєму Twitter також наголосив на необхідності збільшити виробництво зброї для довгострокової допомоги Україні. «голосування показує необхідність цього. Ми також повинні зробити свою домашню роботу», – додав він.

Його чеський колега Ян Ліпавський зазначив, що нерішучість Європи може підштовхнути Кремль до подальших агресивних дій.

Вирішальні кроки для Європи плануються на майбутньому засіданні міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі. НАТО також обіцяла збільшити поставки систем протиповітряної оборони до України.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала рішення США як день оптимізму для України та європейської безпеки.

«Це день оптимізму для України і європейської безпеки», – заявила Бербок.

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