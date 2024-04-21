В Европе призвали не замедляться в производстве оружия после голосования в США

Европейские лидеры поддержали решение США о помощи Украине.

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Европейские лидеры выразили поддержку одобрению Палатой представителей США законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму $61 миллиард, призывая Европу не замедлять темпы в укреплении производства оружия и боеприпасов. Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер Эстонии Кая Каллас отметила голосование Палаты представителей за законопроект о помощи Украине, подчеркнув, что поддержка Украины является ключом к собственной безопасности. Она призвала союзников пересмотреть свои резервы и действовать активнее.

"Надеюсь, это голосование побудит всех союзников пересмотреть свои составы и сделать больше", - написала Каллас в Twitter.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в своем Twitter также отметил необходимость увеличить производство оружия для долгосрочной помощи Украине. "Голосование показывает необходимость этого. Мы также должны сделать свою домашнюю работу", - добавил он.

Его чешский коллега Ян Липавский отметил, что нерешительность Европы может подтолкнуть Кремль к дальнейшим агрессивным действиям.

Решающие шаги для Европы планируются на предстоящем заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. НАТО также обещала увеличить поставки систем противовоздушной обороны в Украину.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала решение США как день оптимизма для Украины и европейской безопасности.

"Это день оптимизма для Украины и европейской безопасности", - заявила Бербок.

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