В США появятся банковские карты, которые будут подсвечиваться после оплаты

Анонсирован выход первых в мире карт со встроенными OLED-дисплеями.

Фото: Sentry Enterprises

В Соединенных Штатах Америки появятся первые в мире карты со встроенными OLED-дисплеями. Запуск анонсировала технологичная компания Sentry Enterprises. Об этом сообщает Notebookcheck.

Их уникальность состоит в том, что они подсвечиваются, когда их приложить к платежному терминалу.

Карты получили название Radiance, поддерживающие системы Visa и Mastercard. При этом их могут выпускать разные банки.

Отмечается, что при осуществлении платежа на карте будут подсвечены некоторые элементы. Пользователи смогут увидеть, находится ли карта на достаточном расстоянии от терминала для оплаты – чем ближе карта к терминалу, тем ярче будет подсветка.

Кроме того, в Sentry Enterprises утверждают, что питание карты осуществляется через NFC во время бесконтактной оплаты – этой энергии достаточно для подсветки карты.

Компания еще не озвучила своих партнеров, то есть пока неизвестно, какие банки первыми получат карты. Однако уточняется, что продукт полностью готов к полноценному запуску.

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