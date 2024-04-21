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Кибератаки на энергетику и теплоснабжение Украины: CERT-UA разоблачила планы Sandworm

11:47, 21 апреля 2024
CERT-UA разоблачила угрозу хакерской группировки UAC-0133 для критических секторов Украины.
Кибератаки на энергетику и теплоснабжение Украины: CERT-UA разоблачила планы Sandworm
Источник фото: GETTY IMAGES
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CERT-UA, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины, раскрыла злонамеренный замысел группировки UAC-0133 (известной как Sandworm), направленный на нарушение работы информационно-коммуникационных систем (ИКС) около двадцати предприятий отраслей энергетики, водо- и теплоснабжения в десяти регионах Украины. Об этом сообщает Госспецсвязи.

По данным CERT-UA, группа Sandworm, связанная с главным управлением генерального штаба вооруженных сил российской федерации, использует тактику "supply chain attacks" для получения доступа к системам объектов критической инфраструктуры. Под прицелом злоумышленников оказались компании, обеспечивающие украинцев электроэнергией, водой и теплом.

Конечной задачей атаки было выведение из строя оборудования ИКС, что могло привести к значительным техническим проблемам в критических секторах экономики Украины. Эта ситуация подчеркивает постоянную угрозу, которую представляют кибератаки со стороны россии, и необходимость предприятиям в области энергетики, водоснабжения и теплоснабжения принять все возможные меры для защиты своих информационных систем.

CERT-UA рекомендует предприятиям ограничить доступ к системам ИКС, использовать многофакторную аутентификацию и обучать персонал основам кибербезопасности. Это поможет уменьшить риск от подобных атак и сохранить стабильность работы критических инфраструктурных объектов в стране.

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