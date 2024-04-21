Кибератаки на энергетику и теплоснабжение Украины: CERT-UA разоблачила планы Sandworm

CERT-UA разоблачила угрозу хакерской группировки UAC-0133 для критических секторов Украины.

Источник фото: GETTY IMAGES

CERT-UA, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины, раскрыла злонамеренный замысел группировки UAC-0133 (известной как Sandworm), направленный на нарушение работы информационно-коммуникационных систем (ИКС) около двадцати предприятий отраслей энергетики, водо- и теплоснабжения в десяти регионах Украины. Об этом сообщает Госспецсвязи.

По данным CERT-UA, группа Sandworm, связанная с главным управлением генерального штаба вооруженных сил российской федерации, использует тактику "supply chain attacks" для получения доступа к системам объектов критической инфраструктуры. Под прицелом злоумышленников оказались компании, обеспечивающие украинцев электроэнергией, водой и теплом.

Конечной задачей атаки было выведение из строя оборудования ИКС, что могло привести к значительным техническим проблемам в критических секторах экономики Украины. Эта ситуация подчеркивает постоянную угрозу, которую представляют кибератаки со стороны россии, и необходимость предприятиям в области энергетики, водоснабжения и теплоснабжения принять все возможные меры для защиты своих информационных систем.

CERT-UA рекомендует предприятиям ограничить доступ к системам ИКС, использовать многофакторную аутентификацию и обучать персонал основам кибербезопасности. Это поможет уменьшить риск от подобных атак и сохранить стабильность работы критических инфраструктурных объектов в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.