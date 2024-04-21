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Убытки от российского экоцида в Украине достигают 2,4 триллиона гривен, – Минприроды

11:29, 21 апреля 2024
В Украине зафиксировано более 4000 случаев преступлений против окружающей среды.
Убытки от российского экоцида в Украине достигают 2,4 триллиона гривен, – Минприроды
Источник фото: AP
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По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, убытки, нанесенные Россией окружающей среде Украины, составляют 2,4 триллиона гривен. Эту информацию он сообщил в национальном телемарафоне.

Стрелец отметил, что среди 4200 случаев преступлений против окружающей среды есть случаи экоцида, в частности подрыв плотины Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что удары по украинским энергообъектам негативно влияют на инфраструктуру, жизнь людей и окружающую среду.

Министр подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения Государственная экологическая инспекция работает в режиме 24/7, применяя новые методики и фиксируя ущерб окружающей среде. Он заявил, что главная цель - подробно зафиксировать каждый случай преступления против окружающей среды для включения экологической составляющей в репарации.

Стрелец также отметил, что экологическая составляющая уже включена в Международный реестр убытков. Хотя расчет нанесенного ущерба окружающей среде пока не является идеальным, он заверил, что эта проблема постоянно совершенствуется.

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