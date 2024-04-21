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Збитки від російського екоциду в Україні сягають 2,4 трильйона гривень, – Міндовкілля

11:29, 21 квітня 2024
В Україні зафіксовано понад 4000 випадків злочинів проти навколишнього середовища.
Збитки від російського екоциду в Україні сягають 2,4 трильйона гривень, – Міндовкілля
Джерело фото: AP
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За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, збитки, нанесені росією довкіллю України, складають 2,4 трильйона гривень. Цю інформацію він повідомив у національному телемарафоні.

Стрілець зазначив, що серед 4200 випадків злочинів проти навколишнього середовища є випадки екоциду, зокрема підрив греблі Каховської ГЕС. Він підкреслив, що удари по українських енергооб'єктах негативно впливають на інфраструктуру, життя людей та довкілля.

Міністр наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Державна екологічна інспекція працює в режимі 24/7, застосовуючи нові методики та фіксуючи збитки довкіллю. Він заявив, що головна мета - детально зафіксувати кожен випадок злочину проти довкілля для включення екологічної складової в репарації.

Стрілець також зазначив, що екологічна складова вже включена до Міжнародного реєстру збитків. Хоча обрахунок завданої шкоди довкіллю наразі не є ідеальним, він завів, що ця проблема постійно вдосконалюється.

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