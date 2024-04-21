Практика судов
  1. В Украине

Юрлицо передало в финансовый лизинг легковое авто: кто платит транспортный налог

11:11, 21 апреля 2024
Плательщиком транспортного налога является лизингодатель.
Юрлицо передало в финансовый лизинг легковое авто: кто платит транспортный налог
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области разъяснило, кто является плательщиком транспортного налога при передаче юридическим лицом в финансовый лизинг легкового автомобиля, зарегистрированного в Украине согласно действующему законодательству.

Так, согласно п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 разд. ХІІ Налогового кодекса Украины объектом налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного) года.

Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, согласно п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ являются объектами налогообложения (п.п. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 НКУ).

Плательщики налога – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года представляют контролирующему органу по месту регистрации объекта налогообложения налоговую декларацию по транспортному налогу по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Форма Декларации утверждена приказом Министерства финансов Украины от 10.04.2015 г. № 415 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 30.11.2022 г. № 401) с изменениями.

Что касается объектов налогообложения, приобретенных в течение года, Декларация подается в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект (п.п. 267.6.4 п. 267.6 ст. 267 НКУ).

Согласно п.п. "б" о.п. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 НКУ финансовый лизинг – хозяйственная операция юридического лица (лизингодателя), по которой лизингодатель передает лизингополучателю имущество, являющееся основным средством и приобретенное или изготовленное лизингодателем, а также все риски и вознаграждения, связанные с правом владения и пользования.

Сроки «финансовый лизинг» и «финансовая аренда» для целей НКУ тождественны.

Лизинг считается финансовым при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- объект лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75 проц. его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан на основании лизингового договора и в течение срока его действия приобрести объект лизинга с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене, определенной в таком лизинговом договоре;

- балансовая (остаточная) стоимость объекта лизинга на момент окончания действия лизингового договора, предусмотренного таким договором, составляет не более 25 проц. первоначальной стоимости цены такого объекта лизинга, действующего на начало срока действия лизингового договора;

- сумма лизинговых платежей, указанных в договоре лизинга на момент заключения такого договора, равняется первоначальной стоимости объекта лизинга или превышает ее;

- имущество, которое передается в лизинг, изготовленное по заказу лизингополучателя и после окончания действия лизингового договора не может быть использовано другими лицами, кроме лизингополучателя, исходя из его технологических и качественных характеристик.

Учитывая изложенное, в случае передачи легкового автомобиля в финансовый лизинг, плательщиком транспортного налога по транспортным средствам, зарегистрированным в Украине согласно действующему законодательству, является лизингодатель (юридическое лицо – владелец транспортного средства).

При этом Декларация подается по месту регистрации объекта налогообложения в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а уплата транспортного налога производится с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минимальный размер должностного оклада служащего местного самоуправления на уровне не меньшем, чем минимальная зарплата, необходимо закрепить в законе – НАДС

Решения органов местного самоуправления, которыми устанавливаются премии, предлагается обязательно публиковать.

Верховной Раде рекомендуют принять законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите

Начальная общевойсковая подготовка граждан Украины осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей в отношении оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.

Возможность обжалования в Верховный Суд судебных решений по делам о социальных выплатах, в том числе военнослужащих и их семей, уберут из законодательства

Народный депутат Денис Маслов объяснил цель законопроекта об отмене возможности обжалования в Верховный Суд по делам о социальных выплатах и пенсионных делах.

Одноразовое пособие членам семьи умершего военнослужащего не выплачивается, если его смерть наступила в результате алкогольного опьянения – Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что такая помощь не назначается и не выплачивается в случае, если смерть военнослужащего или утрата трудоспособности являются следствием алкогольного опьянения.

ВККС начинает допуск кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС к конкурсу: список

30 апреля Комиссия рассмотрит вопрос допуска первых 54 кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді