«Выбивали» из военного 3000 долларов надуманного долга: на Волыни будут судить преступников

На Волыни перед судом предстанут четыре члена преступной группы, которые «выбивали» из военнослужащего 3000 долларов. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.
Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении четырьмя волынянами в составе организованной группы вымогательства денежных средств в условиях военного положения с применением насилия (ч.4 ст. 189 УК Украины).
По данным следствия, 26-летний осужденный, отбывающий наказание в Маневицкой исправительной колонии, и трое его подельников по воле на протяжении мая-декабря 2023 года в городе Луцке и Луцком районе систематически требовали у граждан денежные средства в размере от 9 000 до 120 под надуманными предлогами о наличии у потерпевших долгов или безосновательно обвиняя их в распространении наркотических средств.
«При этом часть средств использовалась для пополнения «преступного общака», – добавили в прокуратуре.
В конце октября 2023 они решили «выбить» 3000 долларов надуманного долга из военнослужащего.
Сообщники звонили ему с угрозами, наведались в жилье к потерпевшему, а затем постоянно терроризировали мужчину и избивали его.
В назначенный день передачи средств, 23 декабря 2023 года, в одном из заведений отдыха в Луцке злоумышленников – двух 24-летних и 22-летнего жителей областного центра Волыни – задержали правоохранители.
Суд избрал трем членам организованной группы, находившимся на свободе до совершения преступлений, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Организатор преступлений находится в местах несвободы.
Его будут судить также за распространение преступного влияния (ч.3 ст. 255-1 УК Украины).
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