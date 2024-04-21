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«Выбивали» из военного 3000 долларов надуманного долга: на Волыни будут судить преступников

10:53, 21 апреля 2024
Злоумышленники звонили по телефону мужчине с угрозами, наведались в жилье к потерпевшему, а впоследствии постоянно терроризировали и избивали его.
«Выбивали» из военного 3000 долларов надуманного долга: на Волыни будут судить преступников
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На Волыни перед судом предстанут четыре члена преступной группы, которые «выбивали» из военнослужащего 3000 долларов. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении четырьмя волынянами в составе организованной группы вымогательства денежных средств в условиях военного положения с применением насилия (ч.4 ст. 189 УК Украины).

По данным следствия, 26-летний осужденный, отбывающий наказание в Маневицкой исправительной колонии, и трое его подельников по воле на протяжении мая-декабря 2023 года в городе Луцке и Луцком районе систематически требовали у граждан денежные средства в размере от 9 000 до 120 под надуманными предлогами о наличии у потерпевших долгов или безосновательно обвиняя их в распространении наркотических средств.

«При этом часть средств использовалась для пополнения «преступного общака», – добавили в прокуратуре.

В конце октября 2023 они решили «выбить» 3000 долларов надуманного долга из военнослужащего.

Сообщники звонили ему с угрозами, наведались в жилье к потерпевшему, а затем постоянно терроризировали мужчину и избивали его.

В назначенный день передачи средств, 23 декабря 2023 года, в одном из заведений отдыха в Луцке злоумышленников – двух 24-летних и 22-летнего жителей областного центра Волыни – задержали правоохранители.

Суд избрал трем членам организованной группы, находившимся на свободе до совершения преступлений, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Организатор преступлений находится в местах несвободы.

Его будут судить также за распространение преступного влияния (ч.3 ст. 255-1 УК Украины).

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