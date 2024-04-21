Практика судів
  1. В Україні

«Вибивали» з військового 3000 доларів надуманого боргу: на Волині судитимуть злочинців

10:53, 21 квітня 2024
Зловмисники телефонували чоловіку із погрозами, навідалися у житло до потерпілого, а згодом постійно тероризували та били його.
«Вибивали» з військового 3000 доларів надуманого боргу: на Волині судитимуть злочинців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині перед судом постануть четверо членів злочинної групи, які «вибивали» із військовослужбовця 3000 доларів. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення чотирма волинянами в складі організованої групи вимагання грошових коштів в умовах воєнного стану із застосуванням насильства (ч.4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, 26-річний засуджений, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, та троє його спільників з волі упродовж травня-грудня 2023 року у місті Луцьку та Луцькому районі систематично вимагали у громадян грошові кошти в розмірі від 9 000 до 120 000 гривень під надуманими приводами про наявність у потерпілих боргів чи безпідставно звинувачуючи їх у розповсюдженні наркотичних засобів.

«При цьому частина коштів використовувалась для поповнення «злочинного общака», — додали у прокуратурі.

Наприкінці жовтня 2023 року вони вирішили «вибити» 3000 доларів надуманого боргу із військовослужбовця.

Спільники телефонували йому із погрозами, навідалися у житло до потерпілого, а згодом постійно тероризували чоловіка та били його.

У призначений день передачі коштів, 23 грудня 2023 року, в одному із закладів відпочинку у Луцьку зловмисників – двох 24-річних та 22-річного жителів обласного центру Волині – затримали правоохоронці.

Суд обрав трьом членам організованої групи, які до вчинення злочинів перебували на волі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Організатор злочинів перебуває у місцях несвободи.

Його судитимуть також за поширення злочинного впливу (ч.3 ст. 255-1 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект про початкову військову підготовку учнів до збройного захисту

Початкова загальновійськова підготовка громадян України здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

Можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей, приберуть із законодавства

Народний депутат Денис Маслов пояснив мету законопроекту про скасування можливості оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати та пенсійних справах.

Одноразова грошова допомога членам родини померлого військовослужбовця не виплачується, якщо його смерть настала внаслідок алкогольного сп’яніння – Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що така допомога не призначається і не виплачується у випадку, якщо смерть військовослужбовця або втрата ним працездатності є наслідком алкогольного сп’яніння.

ВККС розпочинає допуск кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС до конкурсу: список

30 квітня Комісія розгляне питання допуску перших 54 кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду.

Зміни до постанови Кабміну щодо оплати праці держслужбовців судової влади на основі класифікації посад досі знаходяться у НАДС

А нормативи кадрового і фінансового забезпечення судів обговорять у другій декаді квітня 2024 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді