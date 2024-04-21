Пентагон розглядає відправку додаткових військових радників до України, але не для бойових завдань

США розглядають можливість надсилання військових радників до України для підтримки Офісу оборонного співробітництва при посольстві.

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Пентагон розглядає можливість направлення до України кількох додаткових військових радників для небойової місії, які працюватимуть при посольстві США в Києві. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер, передає Politico.

За його словами, ці військові будуть консультувати та підтримувати уряд та військових України, а не приймати активну бойову участь. Таке рішення обговорюється на тлі загострення ситуації на сході України через дії росії.

«Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало і коригувало нашу присутність в Україні відповідно до змін у ситуації з безпекою. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва при посольстві», - заявив Райдер.

Речник відмовився називати точну кількість військових радників, яких можуть відправити до України, проте джерела Politico заявили, що їх кількість може сягнути до 60 осіб. Вони будуть спрямовані на підтримку логістики та нагляд за озброєнням, яке США надсилають в Україну, а також надавати допомогу в технічному обслуговуванні озброєнь українським військовим.

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