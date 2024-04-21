Пентагон рассматривает отправку дополнительных военных советников в Украину, но не для боевых задач

США рассматривают возможность отправки военных советников в Украину для поддержки Офиса оборонного сотрудничества при посольстве.

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Пентагон рассматривает возможность направления в Украину нескольких дополнительных военных советников для небоевой миссии, которые будут работать при посольстве США в Киеве. Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает Politico.

По его словам, эти военные будут консультировать и поддерживать правительство и военных Украины, а не принимать активное боевое участие. Такое решение обсуждается на фоне обострения ситуации на востоке Украины из-за действий россии.

"В течение этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в Украине в соответствии с изменениями в ситуации с безопасностью. Сейчас мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Офиса оборонного сотрудничества при посольстве", - заявил Райдер.

Представитель отказался называть точное количество военных советников, которых могут отправить в Украину, однако источники Politico заявили, что их количество может достичь до 60 человек. Они будут направлены на поддержку логистики и надзор за вооружением, которое США отправляют в Украину, а также оказывать помощь в техническом обслуживании вооружений украинским военным.

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