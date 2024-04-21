Высокопоставленные чиновники ООН и международные делегации приехали с визитом в Харьков: о чем шла речь

Представители ООН и Европы присоединились к плану восстановления тепловой сети в Харькове.

Источник фото: Telegram / Игорь Терехов

В Харькове состоялась презентация плана восстановления тепловой инфраструктуры города перед представителями международных делегаций из Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленными чиновниками ООН. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Организация визита мощной международной делегации послов Дании и Эстонии, заместителей дипломатических миссий Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН в наш город имеет огромное значение для всех нас", - сказал Терехов.

Местные власти представили делегатам конкретный план восстановления тепловой инфраструктуры города. "Ведь знаем наверняка, какое оборудование необходимо для того, чтобы более-менее стало пройти следующий отопительный сезон, и кто уже сейчас может его нам поставить" - подчеркнул Терехов, добавляя: "очень рассчитываем на действенную и своевременную поддержку".

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