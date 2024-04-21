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Польские фермеры снова блокируют границу: образовались очереди из более 1700 грузовиков

10:00, 21 апреля 2024
На пунктах пропуска «Шегини-Медика» и «Краковец-Корчова» образовались большие очереди грузовиков.
Польские фермеры снова блокируют границу: образовались очереди из более 1700 грузовиков
Источник фото: Getty Images
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Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной, что приводит к значительным транспортным осложнениям. Только на двух пунктах стоят в очередях более 1700 грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время эфира телемарафона.

"Когда разблокировали эти направления, мы начали снова отмечать интенсивность движения, как на выезд из Польши, так и в сторону Польши. Напомним, что эти направления они ранее разблокированы, но в течение последних двух дней польские фермеры снова возобновили свое блокирование этих направлений", - заявил Демченко.

По его словам, на пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова" образовались большие очереди из более 1700 грузовиков. "Интенсивность движения здесь на данный момент отмечается в соответствии с пропускной способностью каждого из этих пунктов пропуска. Надеемся, что так это и будет продолжаться в дальнейшем", - добавил он.

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