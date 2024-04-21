21 апреля – какой сегодня праздник и главные события

21 апреля в мире отмечают Международный день пряника.

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21 апреля в мире отмечаются несколько важных праздников и событий. Для многих людей этот день является Международным днем конопли, Международным днем пряника, а также Днем чемоданов и Днем "Iron Maiden". Также сегодня отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности и День "Громких слов".

Украинские православные, которые перешли на новый календарь ПЦУ, чтят память мученика Феодора. Празднуют именины по этому стилю также Алексеев, Денисы, Максимы, Федоры, Иваны, Николаи и Александры.

По старому стилю, отмечаются икону Божьей Матери "Георгиевская" и день памяти святого Иродиона. Также по этому календарю празднуют других святых, среди которых Марии, Сергии, Иваны, Родионы, Нифонты, Луки и Марфы.

В разных странах празднуются другие важные события: большой праздник Великобритании - День рождения королевы Елизаветы II, День основания Рима в Италии, День детского сада в Германии, День посадки деревьев в Кении, День государственной службы в Индии и День эмансипации женщин в Индонезии.

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