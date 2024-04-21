Практика судов
  1. Общество

21 апреля – какой сегодня праздник и главные события

09:42, 21 апреля 2024
21 апреля в мире отмечают Международный день пряника.
21 апреля – какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: dilovamova.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

21 апреля в мире отмечаются несколько важных праздников и событий. Для многих людей этот день является Международным днем конопли, Международным днем пряника, а также Днем чемоданов и Днем "Iron Maiden". Также сегодня отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности и День "Громких слов".

Украинские православные, которые перешли на новый календарь ПЦУ, чтят память мученика Феодора. Празднуют именины по этому стилю также Алексеев, Денисы, Максимы, Федоры, Иваны, Николаи и Александры.

По старому стилю, отмечаются икону Божьей Матери "Георгиевская" и день памяти святого Иродиона. Также по этому календарю празднуют других святых, среди которых Марии, Сергии, Иваны, Родионы, Нифонты, Луки и Марфы.

В разных странах празднуются другие важные события: большой праздник Великобритании - День рождения королевы Елизаветы II, День основания Рима в Италии, День детского сада в Германии, День посадки деревьев в Кении, День государственной службы в Индии и День эмансипации женщин в Индонезии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховной Раде рекомендуют принять законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите

Начальная общевойсковая подготовка граждан Украины осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей в отношении оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.

Возможность обжалования в Верховный Суд судебных решений по делам о социальных выплатах, в том числе военнослужащих и их семей, уберут из законодательства

Народный депутат Денис Маслов объяснил цель законопроекта об отмене возможности обжалования в Верховный Суд по делам о социальных выплатах и пенсионных делах.

Одноразовое пособие членам семьи умершего военнослужащего не выплачивается, если его смерть наступила в результате алкогольного опьянения – Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что такая помощь не назначается и не выплачивается в случае, если смерть военнослужащего или утрата трудоспособности являются следствием алкогольного опьянения.

ВККС начинает допуск кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС к конкурсу: список

30 апреля Комиссия рассмотрит вопрос допуска первых 54 кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда.

Изменения в постановление Кабмина по оплате труда госслужащих судебной власти на основе классификации должностей до сих пор находятся в НАДС

А нормативы кадрового и финансового обеспечения судов обсудят во второй декаде апреля 2024 года.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді