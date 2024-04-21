21 квітня – яке сьогодні свято та головні події

21 квітня у світі відзначають Міжнародний день пряника.

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21 квітня у світі відзначаються кілька важливих свят та подій. Для багатьох людей цей день є Міжнародним днем конопель, Міжнародним днем пряника, а також Днем валіз та Днем "Iron Maiden". Також сьогодні відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності та День "Гучних слів".

Українські православні, які перейшли на новий календар ПЦУ, вшановують пам'ять мученика Феодора. Святкують іменини за цим стилем також Олексіїв, Дениси, Максими, Федори, Івани, Миколи та Олександри.

За старим стилем, відзначаються ікону Божої Матері "Георгіївська" та день пам'яті святого Іродіона. Також за цим календарем святкують інших святих, серед яких Марії, Сергії, Івани, Ρoдіони, Нифонти, Луки та Марфи.

В різних країнах святкуються інші важливі події: велике свято великої Британії - День народження королеви Єлизавети II, День заснування Риму в Італії, День дитячого садка в Німеччині, День посадки дерев в Кенії, День державної служби в Індії та День емансипації жінок в Індонезії.

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