Новий пакет допомоги Україні сприятиме безпеці не лише України, а й США, – Глава Пентагону Остін

Ллойд Остін зазначив, що США ніколи не поставлять під сумнів рішучість.

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Міністр оборони США Ллойд Остін подякував за схвалення Палатою представників США законопроєкту про надання допомоги Україні на суму $61 мільярд і підкреслив, що це буде сприяти безпеці не лише України, а й самої Америки. Його цитує офіційний веб-портал Пентагону.

«Я вітаю ухвалення важливого додаткового фінансування потреб національної безпеки, яке допоможе міноборони підтримувати Україну та Ізраїль, зміцнювати безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та зберігати міць наших союзників і партнерів у всьому світі», - заявив Ллойд Остін.

Міністр оборони також підкреслив, що цей закон є важливою інвестицією в майбутнє Сполучених Штатів, оскільки передбачає майже $50 мільярдів для розвитку оборонно-промислової бази у понад 30 штатах.

«Цей закон зробить Америку більш безпечною та збереже життя. Ми знову побачили, що негаразди нашого часу лише загострюються без потужного й стійкого керівництва США», - підкреслив Остін.

Остін наголосив, що національна безпека Сполучених Штатів в довгостроковій перспективі залежить від дієвості таких законодавчих ініціатив.

«Ми ніколи не маємо давати жодної причини нашим друзям, нашим суперникам або нашим ворогам сумніватися в рішучості Америки», - додав міністр оборони США.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з $60,8 млрд допомоги США підтримка економіки України складе $7,8 млрд за умови, що Україна не буде виплачувати пенсії з цих коштів і за умови їх повернення.

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