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Прикордонники розшукали ухилянта, який тікав до Молдови, проте дорогою травмував ногу

09:24, 21 квітня 2024
Чоловік зізнався, що придбав вказівки щодо незаконного перетину кордону в телеграм-каналі за $4 000.
Прикордонники розшукали ухилянта, який тікав до Молдови, проте дорогою травмував ногу
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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На Одещині прикордонники врятували чоловіка, який намагався потрапити до Молдови незаконно, але отримав травму ноги. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

За інформацією від ДПСУ, жінка звернулася на телефонну «гарячу лінію» ночі із повідомленням про те, що її колишній чоловік постраждав, намагаючись незаконно перетнути кордон.

59-річний львів’янин повідомив колишній дружині, що під час спроби перетнути кордон він отримав травму ноги і потребує допомоги. Після цього він опинився під відкритим небом, де знаходився протягом 4 годин, змочившись і переохолодившись.

Прикордонники з Подільського загону відреагували на виклик негайно. Вони скористалися службовим собакою та квадрокоптером з тепловізійною камерою для пошуку чоловіка. Його було знайдено неподалік села Новокрасне Роздільнянського району Одеської області, надано домедичну допомогу, доставлено до підрозділу та викликано швидку допомогу.

Чоловік розповів, що отримував вказівки та поради щодо незаконного перетинання кордону через один з телеграм-каналів. За ці консультації він заплатив 4 000 доларів США.

Прикордонники притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності та наклали на нього штраф у розмірі 1700 гривень за незаконне перетинання кордону. Справу передали до суду.

Прикордонна служба закликає громадян утриматися від спроб незаконного перетинання кордону, оскільки це може бути небезпечним не лише для їхнього здоров’я, а й для життя.

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