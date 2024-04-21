Пограничники разыскали уклониста, который бежал в Молдову, однако по дороге травмировал ногу

Мужчина признался, что приобрел указания по незаконному пересечению границы в телеграмм-канале за $4 000.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области пограничники спасли мужчину, который пытался попасть в Молдову незаконно, но получил травму ноги. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

По информации от ГПСУ, женщина обратилась на телефонную "горячую линию" ночью с сообщением о том, что ее бывший муж пострадал, пытаясь незаконно пересечь границу.

59-летний львовянин сообщил бывшей жене, что во время попытки пересечь границу он получил травму ноги и нуждается в помощи. После этого он оказался под открытым небом, где находился в течение 4 часов, намокнув и переохладившись.

Пограничники из Подольского отряда отреагировали на вызов немедленно. Они воспользовались служебной собакой и квадрокоптером с тепловизионной камерой для поиска мужчины. Он был найден недалеко от села Новокрасное Раздельнянского района Одесской области, оказана домедицинская помощь, доставлен в подразделение и вызвана скорая помощь.

Мужчина рассказал, что получал указания и советы по незаконному пересечению границы через один из телеграмм-каналов. За эти консультации он заплатил 4 000 долларов США.

Пограничники привлекли мужчину к административной ответственности и наложили на него штраф в размере 1700 гривен за незаконное пересечение границы. Дело передали в суд.

Пограничная служба призывает граждан воздержаться от попыток незаконного пересечения границы, поскольку это может быть опасным не только для их здоровья, но и для жизни.

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