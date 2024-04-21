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Новый пакет помощи Украине будет способствовать безопасности не только Украины, но и США, - Глава Пентагона Остин

09:06, 21 апреля 2024
Ллойд Остин отметил, что США никогда не поставят под сомнение решимость.
Новый пакет помощи Украине будет способствовать безопасности не только Украины, но и США, - Глава Пентагона Остин
Источник фото: ArmyInform
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Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил за одобрение Палатой представителей США законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму $61 миллиард и подчеркнул, что это будет способствовать безопасности не только Украины, но и самой Америки. Его цитирует официальный веб-портал Пентагона.

"Я приветствую принятие важного дополнительного финансирования потребностей национальной безопасности, которое поможет минобороны поддерживать Украину и Израиль, укреплять безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и сохранять мощь наших союзников и партнеров во всем мире", - заявил Ллойд Остин.

Министр обороны также подчеркнул, что этот закон является важной инвестицией в будущее Соединенных Штатов, поскольку предусматривает почти $50 миллиардов для развития оборонно-промышленной базы в более чем 30 штатах.

"Этот закон сделает Америку более безопасной и сохранит жизни. Мы снова увидели, что проблемы нашего времени только обостряются без мощного и устойчивого руководства США", - подчеркнул Остин.

Остин подчеркнул, что национальная безопасность Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе зависит от действенности таких законодательных инициатив.

"Мы никогда не должны давать никакой причины нашим друзьям, нашим соперникам или нашим врагам сомневаться в решимости Америки", - добавил министр обороны США.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из $60,8 млрд помощи США поддержка экономики Украины составит $7,8 млрд при условии, что Украина не будет выплачивать пенсии из этих средств и при условии их возврата.

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