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Польські фермери знову блокують кордон: утворилися черги з понад 1700 вантажівок

10:00, 21 квітня 2024
На пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» утворилися великі черги вантажівок.
Польські фермери знову блокують кордон: утворилися черги з понад 1700 вантажівок
Джерело фото: Getty Images
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Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною, що призводить до значних транспортних ускладнень. Лише на двох пунктах стоять у чергах понад 1700 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час ефіру телемарафону.

«Коли розблокували ці напрямки, ми почали знову відмічати інтенсивність руху, як на виїзд з Польщі, так і в бік Польщі. Нагадаємо, що ці напрямки вони раніше розблоковані, але протягом останніх двох днів польські фермери знову поновили своє блокування цих напрямків», - заявив Демченко.

За його словами, на пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» утворилися великі черги з понад 1700 вантажівок. «Інтенсивність руху тут на цю мить відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. Сподіваємося, що так це і продовжуватиметься надалі», - додав він.

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