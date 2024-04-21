Польські фермери знову блокують кордон: утворилися черги з понад 1700 вантажівок

На пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» утворилися великі черги вантажівок.

Джерело фото: Getty Images

Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною, що призводить до значних транспортних ускладнень. Лише на двох пунктах стоять у чергах понад 1700 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час ефіру телемарафону.

«Коли розблокували ці напрямки, ми почали знову відмічати інтенсивність руху, як на виїзд з Польщі, так і в бік Польщі. Нагадаємо, що ці напрямки вони раніше розблоковані, але протягом останніх двох днів польські фермери знову поновили своє блокування цих напрямків», - заявив Демченко.

За його словами, на пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» утворилися великі черги з понад 1700 вантажівок. «Інтенсивність руху тут на цю мить відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. Сподіваємося, що так це і продовжуватиметься надалі», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.