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Високопосадовці ООН та міжнародні делегації приїхали з візитом до Харкова: про що йшла мова

10:18, 21 квітня 2024
Представники ООН та Європи долучилися до плану відновлення теплової мережі у Харкові.
Високопосадовці ООН та міжнародні делегації приїхали з візитом до Харкова: про що йшла мова
Джерело фото: Telegram / Ігор Терехов
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У Харкові відбулася презентація плану відновлення теплової інфраструктури міста перед представниками міжнародних делегацій з Данії, Естонії, Франції, Швеції та високопосадовцями ООН. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Організація візиту потужної міжнародної делегації послів Данії та Естонії, заступників дипломатичних місій Франції, Швеції та високопосадовців ООН до нашого міста має величезне значення для всіх нас», – сказав Терехов.

Місцева влада представила делегатам конкретний план відновлення теплової інфраструктури міста. «Адже знаємо напевно, яке устаткування необхідне для того, щоб більш-менш стало пройти наступний опалювальний сезон, і хто вже зараз може його нам поставити» - підкреслив Терехов, додаючи: «дуже розраховуємо на дієву та своєчасну підтримку».

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