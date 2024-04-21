У США з’являться банківські картки, які підсвічуватимуться після оплати

Анонсовано вихід перших у світі карток із вбудованими OLED-дисплеями.

Фото: Sentry Enterprises

У Сполучених Штатах Америки з’являться перші у світі картки із вбудованими OLED-дисплеями. Запуск анонсувала технологічна компанія Sentry Enterprises. Про це повідомляє Notebookcheck.

Їхня унікальність у тому, що вони підсвічуються, коли їх докласти до платіжного терміналу.

Карти отримали назву Radiance, вони підтримують системи Visa та Mastercard. У цьому їх можуть випускати різні банки.

Зазначається, що під час здійснення платежу на карті підсвічуватимуться деякі елементи. Користувачі зможуть побачити, чи знаходиться картка на достатній відстані від терміналу для оплати – чим ближче карта до терміналу, тим яскравішим буде підсвічування.

Крім того, у Sentry Enterprises стверджують, що живлення картки здійснюється через NFC під час безконтактної оплати – цієї енергії достатньо для підсвічування картки.

Компанія ще не озвучила своїх партнерів, тобто поки що невідомо, які банки першими отримають карти. Проте уточнюється, що продукт повністю готовий до повноцінного запуску.

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