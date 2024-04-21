На Волині 21-річний водій врізався у дерево: 2 загиблих, 1 постраждалий – у лікарні

Аварія на Волині призвела до двох смертей, водій, ймовірно, не впорався з керуванням.

Джерело фото: Поліція Волинської області

На Горохівщині Волинської області внаслідок ДТП загинуло двоє волинян, ще один – у лікарні.

За інформацією поліції Волинської області, 21-річний водій автомобіля BMW, мешканець однієї з громад, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Унаслідок цього жахливого ДТП обидва пасажири, які перебували в авто - водій та 27-річний пасажир, померли на місці. Третя особа, 25-річний горохівчанин, отримавши серйозні травми, перебуває під лікарським наглядом у лікарні.

Зараз правоохоронними органами вирішується питання щодо включення цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 286 частини 3 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті декількох осіб. Наразі ведеться ретельне розслідування цієї події.

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