Практика судов
  1. В Украине

До прибытия истребителей F-16 рф усилит удары по критической инфраструктуре Украины, — Илья Евлаш

15:55, 21 апреля 2024
У врага остается достаточно много ракет.
До прибытия истребителей F-16 рф усилит удары по критической инфраструктуре Украины, — Илья Евлаш
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До прибытия истребителей F-16 российские оккупанты, вероятно, максимально усилят удары по территории Украины. В частности, враг будет целиться по критической энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

У спикера спросили, каких неожиданностей от врага следует ожидать в промежуток времени, пока новая американская помощь прибудет в Украину. По его словам, враг уже в последние месяцы использует это время и совершает массовые атаки.

«Конечно, враг будет максимально интенсифицировать свои удары по нашей территории, попытаться выбить критическую энергетическую инфраструктуру насколько это возможно», - подчеркнул Евлаш.

Он отметил, что у врага остается достаточно много ракет. Некоторые типы ракет враг применяет против Украины сразу после производства – с конвейеров.

«Это все продолжается. И собственно до поставки... систем ПВО разных типов и F-16 нам нужно держаться и отбивать эти атаки врага», - подчеркнул Евлаш.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд наложил штраф 17 тысяч грн на начальника ТЦК, издавшего приказ о призыве забронированного работника

Гражданин прибыл в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных и зачисления на специальный военный учет по бронированию, но его решили призвать

Действия гражданина по систематической продаже недвижимости можно квалифицировать как предпринимательскую деятельность, даже если в договорах не указан его статус как предпринимателя – Верховный Суд

Под категорию предпринимательской деятельности подпадает деятельность физического лица, которое не зарегистрировано субъектом предпринимательства, но занимается такой деятельностью непосредственно самостоятельно, систематически и на собственный риск, отметил Верховный Суд.

Понятие «совершение преступления с использованием условий военного положения» не имеет никакого отношения к понятию «совершение преступления в условиях военного положения» — Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание судов, что не следует путать понятие «совершение преступления с использованием условий военного положения», определенное п. 11 ст. 67 УК как обстоятельство, отягчающее наказание, с понятием «совершение преступления в условиях военного положения», что является квалифицирующим признаком.

В закон об оперативно-розыскной деятельности будут внесены изменения в части полномочий САП по надзору

Проблема состоит в том, что после ликвидации Генпрокурором по представлению руководителя САП Специализированной антикоррупционной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генпрокурора норма статьи 14 Закона об ОРД по надзору за соблюдением законов не будет распространяться на прокуроров САП.

Главу Агентства восстановления и инфраструктуры будет отбирать конкурсная комиссия с донорами, а оплату труда определят отдельно – Мустафа Найем рассказал о планах реформ

Глава Госагентства развития инфраструктуры Мустафа Найем анонсировал трансформацию Агентства, заключающуюся в частности в создании специальной конкурсной процедуры отбора председателя с возможностью привлечения представителей доноров и специальные механизмы оплаты труда работников Агентства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді