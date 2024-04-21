До прибытия истребителей F-16 рф усилит удары по критической инфраструктуре Украины, — Илья Евлаш

У врага остается достаточно много ракет.

До прибытия истребителей F-16 российские оккупанты, вероятно, максимально усилят удары по территории Украины. В частности, враг будет целиться по критической энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

У спикера спросили, каких неожиданностей от врага следует ожидать в промежуток времени, пока новая американская помощь прибудет в Украину. По его словам, враг уже в последние месяцы использует это время и совершает массовые атаки.

«Конечно, враг будет максимально интенсифицировать свои удары по нашей территории, попытаться выбить критическую энергетическую инфраструктуру насколько это возможно», - подчеркнул Евлаш.

Он отметил, что у врага остается достаточно много ракет. Некоторые типы ракет враг применяет против Украины сразу после производства – с конвейеров.

«Это все продолжается. И собственно до поставки... систем ПВО разных типов и F-16 нам нужно держаться и отбивать эти атаки врага», - подчеркнул Евлаш.

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