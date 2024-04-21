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Ентоні Блінкен попередить Китай про санкції через постачання військових технологій до рф, — ЗМІ

12:53, 21 квітня 2024
Держсекретар США має намір попередити Китай про «каральні заходи» з боку Білого дому, якщо Пекін не відмовиться від постачання до рф технологій подвійного призначення.
Ентоні Блінкен попередить Китай про санкції через постачання військових технологій до рф, — ЗМІ
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Держсекретар США Ентоні Блінкен 24-26 квітня здійснить візит до Китаю на тлі серйозних занепокоєнь щодо підтримки Пекіном рф. Про це повідомляють Financial Times та Bloomberg.

Зазначається, що Блінкен має намір попередити Китай про «каральні заходи» з боку Білого дому, якщо Пекін не відмовиться від постачання до рф технологій подвійного призначення.

Заплановано, що під час візиту держсекретар зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками у Шанхаї та Пекіні.

США та їхні союзники, як пише FT, стають «дедалі більше непримиренними» через відмову Китаю припинити постачання до росії технологій, які допомагають у відновленні промислової бази – від чипів до двигунів для крилатих ракет. Інші країни «Групи семи» повідомили Вашингтону, що також планують порушити це питання з Китаєм або вже це зробили, розповів американський чиновник на умовах анонімності.

Після зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи» минулого тижня Блінкен заявив, що Китай робить «основний внесок» у підтримку російської оборонно-промислової бази. І хоча Китай, як пише Bloomberg, «не перетнув червону лінію» і не постачає росії безпосередньо зброю чи боєприпаси, Блінкен планує попередити, що Вашингтон і його союзники єдині в їхній незгоді з роллю Пекіна у війні.

Про які «каральні заходи» йдеться, держсекретар США не уточнив, але, за даними кількох джерел FT, Білий дім розглядає запровадження санкцій проти китайських фінансових установ та інших організацій.

Китай, за словами одного із джерел FT, дедалі більше стурбований можливістю запровадження санкцій проти своїх банків. Інший співрозмовник видання називає послання Блінкена «найчіткішим попередженням, яке США будь-коли передавали особисто китайським чиновникам».

Водночас головний заступник речника Держдепу Ведант Пател зазначив, що Сполучені Штати застерегли Китай від допомоги рф  у війні проти України та заявили, що «готові вжити подальших кроків у разі необхідності». Це відбулося в Італії, де міністри закордонних справ провідних промислово розвинутих країн групи G7 зібралися, щоб підтвердити свою підтримку обороні України. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Ми вважаємо, що КНР підтримує військові зусилля росії і робить це, допомагаючи нарощувати її оборонне виробництво», — сказав Ведант Пател під час брифінгу у Вашингтоні.

«Зокрема, — зауважив Пател, — КНР надає росії значну кількість верстатів, мікроелектроніки, оптики, БПЛА і технології крилатих ракет, а також нітроцелюлозу, яку рф використовує для виробництва палива для зброї».

Він додав, що Сполучені Штати вважають, що ці матеріали «заповнюють критичні прогалини в російському оборонному виробничому циклі» та допомагають відродити оборонно-промислову базу росії.

«Підтримка Китаю активно сприяє війні рф в Україні, і це становить значну загрозу європейській безпеці, - заявив він. - Ми наклали санкції на відповідні фірми в КНР і готові вжити подальших кроків у разі необхідності».

За його словами, Блінкен відвідає Китай, де повідомить про занепокоєння Вашингтона щодо підтримки Китаєм оборонно-промислової бази рф.

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