В Севастополі ракета влучила в корабель: відео

В результаті влучання протикорабельної ракети, горить судно.

У мережі з'явилося відео палаючого судна, як стверджують, після атаки у Севастополі.

На знімках підпаленого судна можна побачити скан запису очевидця з корабля, який описує влучання ракети та наступне загоряння.

«Губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що «на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від осколків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували».

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