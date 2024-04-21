У Голосіївському районі Києва через вибух гранати загинув чоловік: інцидент розглядають як самогубство

Поліцейські виявили тіло чоловіка з осколковими пораненнями, ймовірно, від гранати.

Фото: поліція Києва

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У неділю, 21 квітня, у Голосіївському районі Києва посеред вулиці знайшли понівечене тіло чоловіка. Він загинув, ймовірно, внаслідок вибуху гранати. Правоохоронці встановлюють обставини загибелі. Про це повідомляє поліція Києва.

«Близько 6 години ранку до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, про те що біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи.

За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, столичного главку, вибухотехніки та медики», — йдеться у повідомленні.

На місці події було виявлено тіло чоловіка, з осколковими пораненнями, ймовірно від гранати. Попередні дані вказують на самогубство.

Встановлено, що загиблий- місцевий мешканець, 1968 року народження.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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