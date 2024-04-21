Для українців без військово-облікового документа будуть недоступні деякі види адмінпослуг, — Денис Малюська

Кабмін готує нові обмеження для людей, які не оновлять військово-облікові дані.

У Кабінеті міністрів працюють над новими змінами до постанов, які передбачають надання окремих адміністративних послуг лише за умови наявності військово-облікового документа. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов’язків... зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, які встановлять умову надання окремих адміністративних послуг за наявності військово-облікового документа», — зазначив Малюська.

За його словами, держава намагатиметься зробити так, щоб закон був однаковим для всіх, і щоб усі його виконували.

«І щоб ті, хто добровільно і активно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хотів. Правила однакові для всіх, і ми забезпечимо їх виконання», — додав Малюська.

Міністр зазначив, що структура ТЦК та взагалі ЗСУ вже давно готується, щоб впоратись з великим потоком військовозобов’язаних.

«Як член уряду можу сказати, що увага прем’єр-міністра особисто на цьому зосереджена вже упродовж багатьох місяців, і він неодноразово давав доручення Міноборони забезпечити роботу ТЦК 24\7, що, як я розумію, виконується. Тому у мене немає сумнівів у тому, що робота буде забезпечена належним чином», — додав він.

Раніше Денис Малюська зазначив, що в Україні сформують окремі військові підрозділи для засуджених.

Також ми писали, у чому відмінність вимоги ТЦК та повістки за новим законом про мобілізацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.