Чотирилапа кінологиня знайшла в автомобілі закарпатця схованки із цигарками

Зловмисник сховав контрабанду в сидіння та підлогу автомобіля.

Джерело фото: Державна митна служба України

На кордоні з Румунією у Закарпатській області під час проведення митного контролю чотирилапа помічниця кінолога Дана виявила недобросовісного жителя Закарпаття, який намагався контрабандно вивезти тютюнові вироби за кордон. Чоловік, 45-річний тимчасово безробітний, встановив у своєму автомобілі декілька сховищ. Про це повідомила Державна митна служба України.

Проте винятковий нюх кінолога Дани допоміг митникам швидко виявити сховані сигарети. Після демонтажу сидінь та підлоги автомобіля вдалося витягти майже чотири сотні пачок сигарет торгової марки "Compliment Blue", які були замасковані в порожнинах порогів та приховані за допомогою мотузки.

За фактом порушення складено протокол за статтею 483 Митного кодексу України. Транспортний засіб, в якому були виявлені контрабандні товари, разом із сигаретами, вилучено і оцінено майже у 200 тисяч гривень. Крім того, Бюро економічної безпеки також отримало повідомлення про цей випадок, оскільки сигарети були виявлені без марок акцизного збору України.

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