Тысячи канарцев протестуют в Испании против массового туризма на островах

В Испании проходят экологические протесты, канарцы призывают ограничить поток туристов.

Источник фото: Reuters

Протесты против массового туризма состоялись на Канарских островах в Испании. Участники митинга призвали власти временно ограничить поток туристов, который, по их мнению, негативно влияет на местное население и окружающую среду. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие выразили недовольство относительно бума краткосрочной аренды жилья и строительства отелей, которые приводят к росту цен на жилье для местных жителей. Они также требуют изменений в туристической отрасли, которая составляет 35% ВВП архипелага Канарских островов.

Один из протестующих отметил, что это не против туристов, но против модели туризма, которая, по его мнению, не приносит преимуществ местному населению и требует изменений.

Меньшие протесты также состоялись в других городах группы островов и других городах Испании, организованные экологическими организациями перед началом пика летнего сезона.

Экозащитники считают, что необходимо временно ограничить количество туристов, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду и инфраструктуру островов. Президент Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что регион гордится своим статусом ведущего испанского туристического направления, но признал необходимость усиления контроля из-за постоянного роста туристического сектора.

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