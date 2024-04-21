Россияне снова «взяли в плен» Буданова – новые фейки от пропагандистов

Пропаганда кремля для создания этой лжи, как отмечают в SPRAVDI, использовала технологию дип-фейка с лицом главы ГУР.

Источник фото: gur.gov.ua

Российские пропагандисты придумали очередной фейк о главе ГУР Кирилле Буданове. Якобы он попал в плен к оокупантам.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

«На самом деле, пропагандисты уже «брали в плен Буданова» – этот фейк они тиражировали еще в октябре 2023 года», - говорится в сообщении.

Пропаганда кремля для создания этой лжи, как отмечают в SPRAVDI, использовала технологию дип-фейка с лицом главы Главного управления разведки.

Напомним, что на форуме Kyiv Stratcom Forum 2024 года глава ГУР заявил, что самый абсурдный российский фейк был о том, что его в прошлом году «убили».

Ранее «Судебно-юридическая газета» предупреждала, что многие харьковчане получают сообщения с инструкциями о том, как действовать на случай эвакуации. Также якобы от имени ГСЧС людей просят «срочно покинуть город в срок до 22 апреля». Как отмечают в Харьковской ОВА, эти сообщения являются не чем иным, как очередной информационной вражеской атакой для распространения панических настроений.

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